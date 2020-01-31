Число зараженных новым коронавирусом в Китае выросло до 9692 человек

Число погибших возросло до 213 человек.

Число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 9 692 человек, что намного больше, чем за всю эпидемию коронавируса SARS в мире, сообщает госкомитет по вопросам здравоохранения КНР, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

А число погибших от коронавируса в Китае возросло до 213.

Днем ранее официально сообщалось о 7 711 заболевших и 170 умерших.

По состоянию на полночь 30 января, государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинций (районов, городов центрального подчинения) информацию о 9 692 подтвержденных случаях заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, из них 1 527 человек находятся в тяжелом состоянии, 213 умерли, 171 человек выписан из больниц, - говорится в сообщении.

Согласно обновленным данным, первое место по числу выявленных заболеваний продолжают занимать Хубэй (более 5,8 тыс. случаев заражения, 204 погибших) и административный центр этой провинции город Ухань.

Далее следуют провинции Чжэцзян (428 инфицированных), Гуандун (354 заболевших) и Хэнань (278 случаев заражения, два - с летальным исходом).

В Пекине выявлен 121 инфицированный (зарегистрирован один погибший), в граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян - 44, из них двое скончались. Среди регионов материкового Китая, зафиксировавших наименьшее количество случаев заражения, числятся Тибетский автономный район, провинции Цинхай, Гуйчжоу и Цзилинь, а также Синьцзян-Уйгурский автономный район. Во всех остальных регионах Китая также выявлены случаи заражения.

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