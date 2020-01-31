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Конкуренты нанесли удар по Tesla

Новинка станет первым электромобилем для Linkoln.

Фото : Globallookpress.com31 января 2020, 08:02

Конкуренты нанесли удар по Tesla - принадлежащая автогиганту Ford компания Lincoln в союзе со стартапом по производству электрокаров Rivian Automotive выпустит свой электромобиль, сообщает zakon.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Электрокар от Lincoln будет выпущен на так называемой "скейтборд-платформе", разработанной американским стартапом. Платформа включает в себя все механические компоненты вроде мотора, батареи, баллонов, трансмиссии и подвески.

Новинка станет первым электромобилем для Linkoln. На данный момент в линейке компании есть две гибридные модели - Aviator и Corsair Grand Touring, которые были представлены на автосалоне в Лос-Анджелесе в 2018 году.

Работа с Rivian знаменует собой поворотный момент для Lincoln, поскольку мы движемся к будущему, которое включает в себя полностью электрические транспортные средства, - приводит издание слова Фалотико.

О планах Ford по созданию электромобиля совместно с Rivian стало известно в апреле 2019 года. Тогда автогигант инвестировал в стартап 500 миллионов долларов. Еще 700 миллионов вложил Amazon - Rivian работает для них над парком электромобилей, которые будут использоваться для доставки товаров. Всего за год производитель электрокаров привлек более трех миллиардов долларов инвестиций.


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