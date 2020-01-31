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ВОЗ признала вспышку коронавируса ЧС мирового значения

Объявление ЧС связано с желанием помочь странам со "слабой системой здравоохранения".

Фото : Bloomberg Подробнее на РБК: https://www.rbc.ru/society/30/01/2020/5e331 января 2020, 08:41

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного масштаба, сообщает zakon.kz со ссылкой на ВВС.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на экстренном заседании признала новый коронавирус чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Об этом говорится на странице организации в Twitter.

Мы усердно работаем с национальными и международными партнерами в области здравоохранения, чтобы как можно быстрее справиться с этой вспышкой, -заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

"Over the past few weeks, we have witnessed the emergence of a previously unknown pathogen, which has escalated into an unprecedented outbreak, and which has been met by an unprecedented response"-@DrTedros #2019nCoV pic.twitter.com/cTLWFvM6Z8


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