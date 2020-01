ВОЗ признала вспышку коронавируса ЧС мирового значения

Объявление ЧС связано с желанием помочь странам со "слабой системой здравоохранения".

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного масштаба, сообщает zakon.kz со ссылкой на ВВС.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на экстренном заседании признала новый коронавирус чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Об этом говорится на странице организации в Twitter.

Мы усердно работаем с национальными и международными партнерами в области здравоохранения, чтобы как можно быстрее справиться с этой вспышкой, -заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

"Over the past few weeks, we have witnessed the emergence of a previously unknown pathogen, which has escalated into an unprecedented outbreak, and which has been met by an unprecedented response"-@DrTedros #2019nCoV pic.twitter.com/cTLWFvM6Z8

— World Health Organization (WHO) (@WHO) January 30, 2020

В классификации ВОЗ такими ситуациями считаются "экстраординарные события, которые будут представлять риск в области здравоохранения другим государствам" и "потенциально требуют скоординированных действий международного сообщества". При этом организация не рекомендует вводить ограничения на передвижение товаров и людей в связи с вирусом. Распространение коронавируса можно остановить, если страны мира примут меры по раннему распознаванию вируса, изолируют больных и отследят их контакты, - говорится в заявлении ВОЗ. ВОЗ дает рекомендации Китаю, другим странам, и международному сообществу: Китаю рекомендуется: Регулярно оповещать граждан о распространении вируса и новых мерах, принятых для борьбы с ним; Усовершеноствовать меры по обнаружению новых случаев заболевания на территории страны; Принять меры для защиты медиков от заражения; Вместе с ВОЗ провести расследование причин нынешней вспышки; Делиться полной информацией обо всех заражениях; Продолжить мониторинг в международных аэропортах и морских портах. ВОЗ подчеркивает, что вирус может распространиться в любой стране мира, поэтому всем странам рекомендуется быть готовыми к этому.

При этом еще неделю назад, 23 января, на экстренном заседании организация отказалась объявлять ЧС из-за вспышки вируса, указав, что "существует надежда" на победу над болезнью в короткие сроки.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!