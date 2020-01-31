Машин старше 10 лет на дорогах Казахстана уже более 60%

На конец ноября 2019 года их количество составило 2,5 млн единиц.

На конец 2019 года в Казахстане было зарегистрировано 3,8 млн легковых автомобилей. Это на 6,9% меньше, чем годом ранее, передает zakon.kz со ссылкой на Ranking.kz.

По данным исследователей, больше всего легковых машин зарегистрировано в Алматинской области: 492,6 тыс. — на 0,5% меньше, чем годом ранее. Следом идут Алматы (469,7 тыс.) и ВКО (295 тыс.).В Туркестанской области и Шымкенте рост произошел из-за перераспределения номеров с бывшей ЮКО.

Эксперты отметили еще один факт, в стране преобладают легковые автомобили возрастом более 10 лет. На конец ноября 2019 года их количество составило 2,5 млн единиц. На втором месте автомобили возрастом от 3 до 7 лет. Число легковых машин возрастом менее 3 лет за год уменьшилось сразу на 23,3%, до 397 тыс.

За 2019 год на учет было поставлено 806,8 тыс. легковых автомобилей — на 0,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них 516,3 тыс., или 64%, — легковые авто возрастом более 10 лет, количество которых за год сократилось на 4,1%. Рост показали зарегистрированные автомашины возрастом менее 3 лет (на 12,8%, до 83,5 тыс.) и от 3 до 7 лет (на 0,7%, до 155,5 тыс. легковых автомобилей).

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