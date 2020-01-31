Samsung Pay теперь в Казахстане

С помощью Samsung Pay можно совершать покупки практически везде, где принимаются дебетовые и кредитные карты.

Samsung объявляет о запуске открытого бета-тестирования Samsung Pay в Казахстане. В честь этого грандиозного события компания разыграет 230 смартфонов Galaxy (подробности – на сайте Samsung и в официальных аккаунтах соцсетей).

Для участия в тестировании необходимо зарегистрироваться на сайте Samsung.

С помощью Samsung Pay можно совершать покупки практически везде, где принимаются дебетовые и кредитные карты. Сервис позволяет рассчитываться за свои покупки с помощью смартфона. Для этого нужно загрузить приложение Samsung Pay на смартфоне и ввести данные своей карты.

Платежи обрабатываются через международные платежные системы VISA и Mastercard. Банки-партнеры: Альфа-Банк, Алтын Банк, АТФ Банк, Банк ЦентрКредит, Евразийский Банк, Fortebank, Халык Банк, Jysan Bank, Сбербанк.

В чем преимущества сервиса Samsung Pay?

Просто. Чтобы произвести оплату через Samsung Pay, пользователям нужно прикоснуться к экрану смартфона Samsung Galaxy для выбора карты и авторизоваться с помощью отпечатка пальца для осуществления покупки.

Безопасно. В Samsung Pay реализована надежная трехуровневая защита, обеспечивающая безопасность платежных операций: авторизация по отпечатку пальца, токенизация и Samsung KNOX.

Доступно. Samsung Pay принимается к оплате практически везде, где можно осуществить покупку обычной банковской картой по бесконтактной технологии NFC, которую поддерживают большинство POS-терминалов в Казахстане.

В приложении также можно зарегистрировать различные карты лояльности (клубные карты), что позволяет не носить с собой большое количество карт.

Samsung Pay поддерживают все мобильные устройства Galaxy с функцией NFC, начиная с линейки Galaxy S6 2015 года. Смарт часы Galaxy Watch будут поддерживать Samsung Pay с марта 2020 года.

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