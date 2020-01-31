В Турции умер казахстанский журналист 

Это тяжелая утрата для всех.

30 января в Анталье умер казахстанский журналист Жасулан Кужеков. Об этом сообщили его родственники и коллеги, передает zakon.kz со ссылкой на Радио Азаттык.

В Турцию он переехал несколько лет назад.

Жасулан Кужеков родился в 1969 году. Окончил Атырауский государственный университет. По словам коллег, в 1990-х годах Кужеков открыл в Атырау независимое издание Atyrau Today, поднимавшее актуальные общественно-политические проблемы. Позже издание прекратило существование. С 2009 по 2011 год он работал корреспондентом Азаттыка в Атырауской области. В 2010 он стал лауреатом премии, учрежденной Институтом по освещению войны и мира (IWPR) в рамках проекта "Защита прав человека и правозащитное образование посредством СМИ в Центральной Азии".

Он писал аналитические статьи о нефтегазовой отрасли.

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