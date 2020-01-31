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Ущерб от коррупции в Казахстане составил более 24 млрд тенге

Более половины коррупционных преступлений приходится на факты взяточничества.

Фото : Zakon.kz31 января 2020, 11:02

Более половины коррупционных преступлений в 2019 году приходится на факты взяточничества, сообщил на коллегии председатель Агентства по противодействию коррупции Алик Шпекбаев, передает корреспондент zakon.kz.

Перейду к результатам уголовно-правовых мер. Зарегистрировано 1717 коррупционных преступлений, более половины из которых приходится на факты взяточничества. Осуждено 1002 должностных лица, — сообщил Шпекбаев.

Он добавил, что наиболее опасным является системная коррупция с участием широкого круга лиц.

В отчетном году пресечено 112 таких фактов. Сумма установленного ущерба составила 24,6 миллиарда тенге, из которых 22,7 миллиарда тенге возмещено, практически на четверть выше прошлогоднего значения, — сказал глава Агентства.

На сегодняшний день, по его словам, в ведомстве созданы специальные департаменты по выявлению и расследованию коррупционных преступлений в квазигосударственных, правоохранительных органах, судах.

В квазигоссекторе выявлено 324 коррупционных преступления, осуждено 160 должностных лиц. К уголовной ответственности привлекаются 237 сотрудников правоохранительных органов, из которых 163 уже осуждены. При активной поддержке руководства Верховного суда принимаются меры по очищению судебного корпуса. Осуждено 7 судей. Кроме того, ведется расследование в отношении еще 4 служителей Фемиды, — заключил Шпекбаев.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан


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