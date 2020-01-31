Им понятен лишь один язык – язык Уголовного кодекса.

На расширенном заседании коллегии Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции Алик Шпекбаев рассказал, какой язык понятен алчным и ненасытным чиновникам, передает zakon.kz.

Председатель Агентства рассказал о том, что для госслужащих и руководителей бюджетных организаций регулярно проводятся экскурсии в места предварительного заключения (СИЗО).

Они производят неизгладимое впечатление и в зародыше убивают какие-либо мысли о коррупции. Но, к сожалению, среди них есть алчные и ненасытные чиновники. Им понятен лишь один язык – язык уголовного кодекса, - сказал спикер.

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