Тест: Хорошо ли вы знаете английский язык?

Фото: freepik

Английский язык – один из самых распространенных языков в мире. Им владеют более 400 миллионов жителей Земли, а около 1,5 миллиарда людей его изучают. Он входит в тройку популярных языков мира, уступая лишь китайскому и испанскому языкам.

Zakon.kz предлагает пройти тест и определить, насколько хорошо вы знаете повседневные фразы на английском языке. Квиз Правильный ответ в тесте высвечивается зеленым цветом, а неправильный – красным. Чтобы перейти к следующему вопросу, нажмите "далее".

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