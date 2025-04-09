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Общество

Тест: Хорошо ли вы знаете английский язык?

Тест: Хорошо ли вы знаете английский язык?, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2025 14:34 Фото: freepik
Английский язык – один из самых распространенных языков в мире. Им владеют более 400 миллионов жителей Земли, а около 1,5 миллиарда людей его изучают. Он входит в тройку популярных языков мира, уступая лишь китайскому и испанскому языкам.

Zakon.kz предлагает пройти тест и определить, насколько хорошо вы знаете повседневные фразы на английском языке.

Квиз

Правильный ответ в тесте высвечивается зеленым цветом, а неправильный – красным. Чтобы перейти к следующему вопросу, нажмите "далее".

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Фото Аймира Муксулова
Аймира Муксулова
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