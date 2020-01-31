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Казахстанский гонщик Артур Ардавичус объявлен в международный розыск

Были на связи, мы приглашали его приехать, однако он категорически отказался - Перов.

Фото : inbusiness.kz31 января 2020, 12:06

Казахстанский гонщик Артур Ардавичус объявлен в международный розыск по подозрению в хищении более 2 млрд тенге, сообщил в кулуарах коллегии руководитель второго департамента Агентства по противодействию коррупции Сергей Перов, передает корреспондент zakon.kz.

Он объявлен в международный розыск, подозревается в хищении более 2 миллиардов тенге при осуществлении учебно-тренировочных сборов, организации соревнований и закупки оборудования, — сообщил Перов.

По его словам, в настоящее время гонщик скрывается за рубежом, и на протяжении более месяца следователи вели с ним разговоры.

Были на связи, мы приглашали его приехать, однако он категорически отказался. При этом никаких пояснений в отношении совершенных деяний не пояснил и все его заявления, которые он пытается сказать о том, что он готов к сотрудничеству на самом деле это не является действительностью, — объяснил глава департамента.

Он добавил, что помимо самого Ардавичуса, вместе с ним есть подогреваемые, которые совместно организовывали учебно-тренировочные сборы и соревнования.

О них скажем дополнительно. Речь идет о частном учреждении мотоспорт, — заключил Перов.

В декабре 2019 стало известно, что антикоррупционной службой проводится расследование по хищению средств, выделенных в 2016-2017 годы на развитие автоспорта Казахстана.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан


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