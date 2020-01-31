Елбасы в марте проведет расширенное заседание политсовета Nur Otan

Один из вопросов, который будет рассмотрен, - работа по противодействию коррупции.

В марте 2020 года в Нур-Султане пройдет расширенное заседание политсовета партии Nur Otan, в котором примет участие Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Об этом сообщил первый заместитель председателя партии Бауыржан Байбек, передает zakon.kz.

В марте этого года с участием Елбасы пройдет расширенное заседание политсовета партии Nur Otan. Один из вопросов, который будет рассмотрен, - работа по противодействию коррупции, - сказал Байбек на заседании коллегии Агентства по противодействию коррупции.

В своем выступлении Бауыржан Байбек отметил, что глава государства Касым-Жомарт Токаев определил систематическую борьбу с коррупцией одним из основных направлений своей Предвыборной программы, поэтому противодействие коррупции является приоритетом партии "Nur Otan". Так, в целях формирования антикоррупционного сознания общества впервые в стране партией внедрен Национальный индекс восприятия коррупции. По инициативе фракции "Nur Otan" приняты законы о противодействии коррупции, о доступе к информации, об общественных советах и другие.

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