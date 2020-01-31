Мужчина взял в плен 23 ребенка. Односельчане забили камнями его жену
Женщину доставили в госпиталь в критическом состоянии, позднее она умерла.
Фото : rossaprimavera.ru31 января 2020, 13:33
В индийском штате Уттар-Прадеш в реальной жизни происходят события, достойные сценария фильма, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.
Все началось с того, что житель округа Фаррухабад по имени Суреш Батам, обвинявшийся ранее в убийстве, пригласил детей на день рождения своей дочери.
По информации издания, всего в плену оказались 23 ребенка в возрасте от шести месяцев до 15 лет, а также несколько женщин.
Когда обеспокоенные родители начали стучать в дверь дома Батама, он открыл стрельбу и бросил гранату. После чего полицейскими была проведена спецоперация, в ходе которой мужчину застрелили.
Дети не пострадали.
Разгневанные жители схватили жену убитого и забросали ее камнями. Женщину доставили в госпиталь в критическом состоянии, позднее она умерла.
У полиции пока нет точных данными об участии жены Батама в захвате заложников, но подозревает, что она оказывала мужу помощь.
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