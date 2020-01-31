Богатейший человек мира заработал еще 13 млрд долларов за 15 минут

Это произошло из-за резкого скачка акций.

Состояние одного из богатейших людей в мире Джеффа Безоса, главы Amazon увеличилось на $13,2 млрд за 15 минут благодаря резкому скачку акций его компании, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

30 января акции подорожали на 12% - до $2,1 тыс.

Причиной роста стала публикация квартального отчета компании, который опроверг оценки аналитиков с Уолл-стрит.

С учетом заработанных на этом фоне $13,2 млрд состояние Безоса достигло $129,5 млрд.

Amazon - американская компания, крупнейшая в мире на рынках платформ электронной коммерции и публично-облачных вычислений по выручке и рыночной капитализации. Основана Джеффом Безосом 5 июля 1994 года как интернет-магазин по продаже книг, но позже диверсифицировался, начав продавать видео, MP3, аудиокниги (как потоковым способом, так и через возможность загрузки), программное обеспечение, видеоигры, электронику, одежду, мебель, еду, игрушки и ювелирные изделия.

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