В сфере цифровизации Казахстан – лидер региона

Казахстану нужно оказывать большую поддержку частному сектору - эксперт.

Как считает президент консалтинговой компании Richard Kerby, Казахстан достиг такого уровня, когда может делиться своим опытом с другими странами, передает zakon.kz.

По словам Ричарда Керби из компании Richard Kerby, ставшего одним из приглашенных гостей Digital Forum Almaty 2020, Казахстан вполне может претендовать на звание лидера цифровизации в своем регионе. Во-первых, правительство республики придает вопросам цифровизации большое значение. К примеру, премьер-министр лично продвигает проект "Цифровой Казахстан" и правительство в целом демонстрирует сильное лидерство в этой сфере.

Во-вторых, в Казахстане подобрана очень хорошая команда, отвечающая за цифровизацию.

Вице-министры, министры очень хорошо понимают значимость IT, знают как реализовать эти проекты, как использовать IT и его преимущества. Уже сейчас правительство Казахстана продумывает стратегию развития технологии искусственного интеллекта, думает над тем, как можно использовать облачные технологии. Т.е. каждый шаг – здесь это правильный шаг, - говорит эксперт.

Чтобы результаты были более ощутимыми, Керби считает, что Казахстану нужно оказывать большую поддержку частному сектору, в частности путем созданию среды, где компании могли бы стать более успешными.

Властям нужно рассказывать гражданам о том, как лучше всего использовать цифровые сервисы, ведь не смотря на прогресс всегда найдутся люди, кто будет недоволен предоставляемыми цифровыми услугами. Это проблема не только Казахстана, это скорее глобальная проблема, - говорит Ричард Керби, отмечая, что одна из причин этого заключается в том, что создавая какие-либо онлайн-сервисы, правительство нередко забывает обсудить это с конечным потребителем.

Впрочем, концептуально казахстанское правительство все делает правильно, отмечает эксперт. Более того, Казахстан реально является лидером цифровизации в регионе, и уже сейчас казахстанские компаний могут делится своим опытом с другими странами.

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