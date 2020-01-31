Вооруженное нападение совершено на экспедитора в Талдыкоргане

Получивший ножевое ранение экспедитор госпитализирован в больницу.

Вооруженное нападение на экспедитора раскрыто в Талдыкоргане, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Алматинской области.

В качестве подозреваемых в материалах уголовного расследования выступают двое жителей Талдыкоргана, которые сейчас помещенны под стражу.

Преступление произошло в Талдыкоргане. 29 января в полицию поступило сообщение о разбойном нападении на экспедитора одной из городских торговых компаний. Двое неизвестных ранили его ножом и забрали около 1 миллиона тенге. Поднятые по тревоге полицейские в течение нескольких часов установили и задержали подозреваемых в тяжком преступлении.

В ходе организованных оперативно-розыскных мероприятий установлены и задержаны двое подозреваемых. Оба являются местными жителями, 1987-88 годов рождения, которые были доставлены в полицию Талдыкоргана и помещены под стражу. По факту начато досудебное расследование, предусмотренное статьей 192 части 2 УК РК (Разбой). Похищенные деньги уже обнаружены, изъяты, признаны вещественным доказательством и возвращены законному владельцу, - сообщил начальник УП Талдыкоргана Аскар Нурсапа.

В ходе расследования подозреваемые будут проверены на причастность к другим преступлениям. Получивший ножевое ранение экспедитор госпитализирован в больницу.

Указанная в казахстанском уголовном законодательстве ст. 192 ч. 2 (Разбой) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

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