Девушка во время учебного занятия выпрыгнула из окна

Проводится расследование.

В Алматинской области студентка выпрыгнула из окна третьего этажа, сообщает zakon.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В социальных сетях 31 января распространялась информация о трагическом случаи. Полиция региона подтвердила данный факт, сообщив, что по нему проводится досудебное расследование.

Факт зарегистрирован в Едином реестре досудебного расследования Управления полиции Талдыкоргана. Расследование проводится согласно статье 105 части 2 УК РК (Доведение до самоубийства), — сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

Полицейские установили, что 17-летняя девушка обучалась в гуманитарном колледже, где она во время учебного занятия выпрыгнула из окна третьего этажа. При доставлении в больницу она скончалась, не приходя в сознание. Сейчас производится опрос очевидцев. Обстоятельства по факту будут выяснены в ходе досудебного расследования.

Ход расследования находится на контроле областного Департамента полиции.

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