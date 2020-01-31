Новая система аттестации вынудила нескольких судей уволиться

По всему видно, что у таких судей низкий уровень не только юридических, но и общеобразовательных знаний.

Новая система аттестации заставила нескольких судей уволиться до ее начала. Председатель Верховного суда Жакип Асанов предположил, что эти люди просто смогли адекватно оценить свои возможности. Об этом он сказал сегодня на расширенном совещании судей республики по итогам работы за 2019 год, передает корреспондент zakon.kz.

С прошлого года заработал новый институт – Комиссия по качеству правосудия. Ее задача – объективно оценить профессиональные качества судьи. Раньше судьи жаловались, что их несправедливо оценивают, опирались на голые цифры, как говорится, "под одну гребенку". То есть показатели, а дела бывают разные по степени сложности. У сложных и процент обжалований и отмен гораздо больше, чем у тех, кто штампует сотнями решения по простым делам. Поэтому в сентябре мы утвердили уникальную методику оценки каждого судьи, с учетом лучших мировых практик (с октября она начала работать – от авт.). Раньше аттестацию заваливали менее 1%, сейчас – более 10%, - сообщил Асанов.

По данным председателя комиссии по качеству правосудия Ларисы Шепелевой, в 2019 году был оценен профессионализм 423 судей. Признаны соответствующими занимаемой должности 26 председателей, 312 судей районных судов. Решение о переводе в другой суд, на другую специализацию получил 1 председатель и 21 судья районного суда. Несоответствующими занимаемой должности признаны 16 судей районных судов.

Стоит отметить, что решение комиссии могут быть обжалованы в Высшем судебном совете. И некоторые "завалившие аттестацию" воспользовались этой возможностью. В итоге на сегодняшний день Высшим советом было рассмотрено 8 решений, 7 признаны обоснованными, 1 необоснованным. Этого судью направят работать в другой суд.

Она также отметила, что критерии аттестации (к слову, методика прошла экспертную оценку ООН, все критерии соответствуют международным стандартам – от авт.) – это профессиональные знания и умения, качество судебных процессов, качество отправления правосудия, в целом. Большинство судей подтвердили свой профессионализм. Но бывают и недостатки при составлении судебных актов и проведении судебных процессов.

Она зачитала стенограмму АВМ судебного процесса:

"Судья употребляет такие выражения в адрес представителя госоргана: "вы же не на скотном двор работаете", "что баранов пасете?", "более или менее, считаетесь госорганом", "эй, вам обязательно нужно ущемлять свое человеческое достоинство? Не хотите считаться с судом?".

По всему видно, что у таких судей низкий уровень не только юридических, но и общеобразовательных знаний. В одном из приговоров мы увидели, что только одно предложение с показаниями подсудимого состоит из 1,5 страниц, без отступов, абзацев, с редкими запятыми и массой грамматических ошибок, которые затрудняют чтение и без того, непонятного текста, - продолжила приводить примеры она.

Жакип Асанов, выслушав доклад Шепелевой отметил, что за 3 месяца работы Комиссия признала около 40 человек непригодными, а 6 судей перед аттестацией написали заявление на увольнение по собственному желанию.

Они, думаю, поняли, что теперь достаточно суровый подход появился к оценке, и решили сами уйти. А вот до октября как проходила оценка? Какие были критерии? – спросил он. Оценивали по билетной системе и статистическим показателям. Причем это делалось вручную, и я не знаю, насколько тщательно. Может и делалось, но недостаточно глубоко, - ответила Шепелева.

Асанов, в свою очередь, выразил уверенность, в том, что понять глубину статистических данных вручную просто невозможно, тем более, когда нет принципов определения уровня сложности судебных дел. Билетную систему председатель Верховного суда назвал везением.

Вытащил билет, ответил на пару вопросов и все, на 5 лет свободен, - заключил он.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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