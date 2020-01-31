Казахстан встает на защиту бизнеса в рамках ЕАЭС

Казахстанская сторона инициировала вопрос о внесении изменений в действующие процедуры уплаты штрафов за нарушение общих правил конкуренции.

В Алматы прошло очередное заседание Евразийского межправительственного совета (ЕМПС), на котором Казахстан выступил со стратегически важными инициативами, передает zakon.kz со ссылкой на министерство торговли и интеграции.

Повестка заседания состояла из 14 вопросов, направленных на развитие торгово-экономического сотрудничества государств-членов ЕАЭС, устранение препятствий в рамках внутреннего рынка ЕАЭС, а также развитие интеграционного потенциала в отдельных сферах экономики.

Казахстанская сторона инициировала вопрос о внесении изменений в действующие процедуры уплаты штрафов за нарушение общих правил конкуренции.

По действующим нормам, штрафы подлежат перечислению в бюджет той страны, где зарегистрирован совершивший нарушение хозяйствующий субъект - пояснил министр торговли и интеграции Бахыт Султанов в кулуарах заседания ЕМПС. - При таком подходе "пострадавшая сторона лишается возможности компенсации ущерба. Де-юре она (пострадавшая сторона) имеет право возместить ущерб через судебный орган той страны, где зарегистрирован нарушитель. Однако это длительная процедура, которая требует дополнительных временных и финансовых затрат". "Но самое главное, что действующее правило никак не защищает одно из главных ценностей Союза: интересы бизнеса, - сказал Султанов.

В рамках цифровой повестки дня ЕАЭС Казахстан поднял тему необходимости полной оцифровки процедур госзакупок.

Цифровые технологии обеспечивают более удобные условия для участников закупок. Кроме того, переход на стопроцентный электронный формат проведения госзакупок во всех странах-участницах Евразийского экономического союза позволит обеспечить полноценное применение принципа национального режима, заложенного в праве ЕАЭС, - отметил глава Минторговли и интеграции РК.

Еще одной важной инициативой казахстанской стороны стала выработка совместной тактики по борьбе с пиратской продукцией.

Как пояснил Султанов, наличие нелегальных программных обеспечений и растущий уровень пиратства в данной сфере наносит существенный ущерб производителям собственных программ государств-членов ЕАЭС.

Борьба с пиратской продукцией – общемировая практика. Каждая из наших стран имеет свои программы по противодействию контрафакту. Но мы считаем, что в нашем экономическом союзе необходимо выработать общие подходы к нарушению авторских прав. Это укрепит позиции ЕАЭС, как экономического интеграционного объединения, - заявил министр РК.

Кроме того, утвержден план мероприятий по созданию цифровых транспортных корридоров. Ожидается, что реализация цифровых транспортных корридоров позволит повысить уровень информационного взаимодействия, а также упростить процедуры транспортного контроля для нашего бизнеса.

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