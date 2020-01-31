Какие рекомендации дала ВОЗ Казахстану по борьбе с коронавирусом

В соответствии с международными рекомендациями по лечению, которые к нам поступили со стороны китайской стороны и международных экспертов, мы скорректировали алгоритмы лечения наших пациентов - Биртанов.

Казахстан последовал рекомендациям Всемирной организации здравоохранения и открыл лабораторию, использующую метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) для диагностирования больных с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил министр здравоохранения Елжан Биртанов на брифинге по поводу объявления ВОЗ чрезвычайной ситуации по вспышке нового коронавируса, передает корреспондент zakon.kz

Сейчас эта диагностика еще продолжается. О результатах мы будем дополнительно сообщать. В соответствии с международными рекомендациями по лечению, которые к нам поступили со стороны китайской стороны и международных экспертов, мы скорректировали алгоритмы лечения наших пациентов. И все необходимые медикаменты, в том числе противовирусные, которые показали эффективность у пациентов с коронавирусной инфекцией, закуплены и имеются в достаточном количестве, - сообщил Биртанов.

В стране продолжает работать круглосуточный call-centre для населения (открыт с 7 января). На сегодня, по информации Минздрава, туда поступило 768 звонков по различным вопросам.

Надо сказать, что в последние дни количество обращений идет на спад, что говорит о том, что базовые вопросы до людей дошли. Население информировано. Кроме того, при въезде в наши аэропорты мы выдаем памятки, - отметил министр.

По его словам, обеспечено регулярное взаимодействие ВОЗ на круглосуточной базе. Принят ряд мер. Самая важная мера, по мнению министра, - вывоз казахстанцев самолетами (железнодорожное и автомобильное сообщение закрыто).

До конца недели мы будем вывозить оставшихся граждан из КНР. В связи с объявлением ВОЗ нового уровня чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения приняты дополнительные меры: обеспечение усиленного санитарно-пропускного контроля на всех пунктах пропуска со всеми государствами. Мы настоятельно не рекомендуем гражданам выезжать в КНР, а также в 23 страны, где обнаружены и зарегистрированы пассажиры с коронавирусной инфекцией. В целом рекомендуем ограничить международные путешествия на этот период, - сказал Биртанов.

Он добавил, что чрезвычайная комиссия ВОЗ в течение трех месяцев будет повторно собираться и возможно даст дополнительные рекомендации. Но в этих условиях очень важно соблюдать меры профилактики, учитывая сезон - мыть руки, как можно чаще, не переохлаждаться.

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