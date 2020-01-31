В ЕЭК назначен новый министр

Гегам Варданян сменит в этой должности Карине Минасян.

С 1 февраля 2020 года к работе приступает новый член Коллегии (министр) по внутренним рынкам, информатизации и информационно-коммуникационным технологиям Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Гегам Левонович Варданян, передает zakon.kz.

Решение о назначении этого представителя Республики Армения приняли руководители стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС)

20 декабря 2019 года на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге.

Гегам Варданян сменит в этой должности Карине Минасян.

Новый министр ЕЭК имеет опыт работы в органах государственной власти. В последнее время Гегам Варданян работал заместителем министра высокотехнологичной промышленности Республики Армения, а до этого занимал пост заместителя министра транспорта, связи и информационных технологий Республики Армения.

Цифровизация и развитие внутренних рынков являются одним из ключевых драйверов роста экономик стран-членов ЕАЭС. Реализация цифровых проектов ускорит переход к новому технологическому укладу и создаст еще более благоприятную среду для развития интеграционных процессов внутри Союза. Уверен, что совместными усилиями мы сможем добиться существенного прогресса в вопросе снятия барьеров и ускорить процесс цифровизации стран ЕАЭС, – отметил Гегам Варданян.

За его плечами – большой опыт работы в крупных международных компаниях. Более десяти лет он занимал руководящие позиции в National Instruments. Это один из мировых лидеров в разработке аппаратного и программного обеспечения для систем автоматизированного тестирования и моделирования.

Также Гегам Варданян руководил направлением по развитию бизнеса ведущей армянской компании YEA Engineering, которая предоставляет продукты и услуги по комплексным инженерным решениям в различных отраслях.

Гегам Варданян окончил факультет прикладной математики и информатики Российско-армянского (Славянского) университета.

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