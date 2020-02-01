2500 фермеров угрожают окружить сахарный завод в Жамбылской области

Только по Мерекенскому району долг у завода уже 400 млн тенге.

Деньги за сахарную свеклу не могут получить фермеры, zakon.kz со ссылкой на первый канал "Евразия".

Отечественные свекловоды снова больно наступают на "старые грабли". Корнеплоды сдали на переработку еще 3 месяца назад, а денег нет до сих пор. В прошлом году аналогичная проблема невыплат затянулась глубоко до весны. Вот и сейчас фермеры не могут получить деньги за урожай. Свекловоды уже не раз собирались у ворот сахарного завода, но его работникам тоже не платят. О временных трудностях, которые возникают с завидным постоянством, в материале Ольги Витукевич.

Сахар - продукт стратегический. Если зерно ставят на 1-е место, то сладкому отдают почетное 3-е. Казахстанской сахарной промышленности сложно выдержать конкуренцию. У России 62 сахарных завода. У нас - всего 7, из которых действует только 3. Один из них - Меркенский - работает. Свеклу принимает, но за нее крестьянам не платит.

Только по Мерекенскому району долг у завода уже 400 млн тенге. То есть мы их получить не можем, срываются все договорные обязательства. Фермерам вдвойне тяжело, у нас у самих кредиты, нам их нечем платить, пеня растет, - рассказал предприниматель Совет Калманбетов.

Для сравнения, на сегодня себестоимость производства сахара из свеклы в Казахстане составляет, в среднем, не менее 165-170 тенге за килограмм. В конце прошлого года привозной сахар на полках стоял по 130-160 тенге за кило. Это уже с накруткой. Наши стоимость сахара вынужденно подгоняли по импортным ценникам в убыток своему производителю, лишь бы на рынке удержаться. Отрасль лихорадит, а сильнее всего достается ее последнему звену, тем кто свеклу растит и перерабатывает. Рабочие завода тоже сейчас без денег.

Здесь по области около 250 фермерских хозяйств и где-то 200 из них растит свеклу. Если нам за неделю деньги не найдут, то мы, почти 2,5 тысячи человек возьмем в кольцо завод, все до единого выйдем. Нам терять нечего, - заявил предприниматель Сака Манатов.

Директор меркенского сахарного завода Назар Сулейменов рассказал, что у завода появились финансовые трудности, которые надеется он временные.

Мы, предположительно, тех крестьян, у которых сроки по договору истекли, 90 календарных дней, через неделю начнем рассчитывать. Там есть пеня, которая начисляется на эту общую задолженность. На каждое крестьянское хозяйство мы эту пеню тоже оплатим, - объяснил он.

Прошлогодний долг помог вернуть только акимат, и то весной. Вот и на этот раз есть опасения, что фермеры могут сорвать посевную. Одно ясно: сахарной отрасли республики необходима реанимация. Объем рынка сахара в Казахстане составляет 450-500 тысяч тонн. Чтобы полностью обеспечить потребности населения, нужно самих корнеплодов вырастить не меньше 4 млн тонн, то есть увеличить посевы в 10 раз. Это при том, что и с нынешними не справляются. Штурмом брать сахарный завод обещают. Через неделю отсчет пошел.

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