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2500 фермеров угрожают окружить сахарный завод в Жамбылской области

Только по Мерекенскому району долг у завода уже 400 млн тенге.

Фото : kursk-izvestia.ru1 февраля 2020, 00:24

Деньги за сахарную свеклу не могут получить фермеры, zakon.kz со ссылкой на первый канал "Евразия".

Отечественные свекловоды снова больно наступают на "старые грабли". Корнеплоды сдали на переработку еще 3 месяца назад, а денег нет до сих пор. В прошлом году аналогичная проблема невыплат затянулась глубоко до весны. Вот и сейчас фермеры не могут получить деньги за урожай. Свекловоды уже не раз собирались у ворот сахарного завода, но его работникам тоже не платят. О временных трудностях, которые возникают с завидным постоянством, в материале Ольги Витукевич.

Сахар - продукт стратегический. Если зерно ставят на 1-е место, то сладкому отдают почетное 3-е. Казахстанской сахарной промышленности сложно выдержать конкуренцию. У России 62 сахарных завода. У нас - всего 7, из которых действует только 3. Один из них - Меркенский - работает. Свеклу принимает, но за нее крестьянам не платит.

Только по Мерекенскому району долг у завода уже 400 млн тенге. То есть мы их получить не можем, срываются все договорные обязательства. Фермерам вдвойне тяжело, у нас у самих кредиты, нам их нечем платить, пеня растет, - рассказал предприниматель Совет Калманбетов.

Для сравнения, на сегодня себестоимость производства сахара из свеклы в Казахстане составляет, в среднем, не менее 165-170 тенге за килограмм. В конце прошлого года привозной сахар на полках стоял по 130-160 тенге за кило. Это уже с накруткой. Наши стоимость сахара вынужденно подгоняли по импортным ценникам в убыток своему производителю, лишь бы на рынке удержаться. Отрасль лихорадит, а сильнее всего достается ее последнему звену, тем кто свеклу растит и перерабатывает. Рабочие завода тоже сейчас без денег.

Здесь по области около 250 фермерских хозяйств и где-то 200 из них растит свеклу. Если нам за неделю деньги не найдут, то мы, почти 2,5 тысячи человек возьмем в кольцо завод, все до единого выйдем. Нам терять нечего, - заявил предприниматель Сака Манатов.

Директор меркенского сахарного завода Назар Сулейменов рассказал, что у завода появились финансовые трудности, которые надеется он временные.

Мы, предположительно, тех крестьян, у которых сроки по договору истекли, 90 календарных дней, через неделю начнем рассчитывать. Там есть пеня, которая начисляется на эту общую задолженность. На каждое крестьянское хозяйство мы эту пеню тоже оплатим, - объяснил он.

Прошлогодний долг помог вернуть только акимат, и то весной. Вот и на этот раз есть опасения, что фермеры могут сорвать посевную. Одно ясно: сахарной отрасли республики необходима реанимация. Объем рынка сахара в Казахстане составляет 450-500 тысяч тонн. Чтобы полностью обеспечить потребности населения, нужно самих корнеплодов вырастить не меньше 4 млн тонн, то есть увеличить посевы в 10 раз. Это при том, что и с нынешними не справляются. Штурмом брать сахарный завод обещают. Через неделю отсчет пошел.


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