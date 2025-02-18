#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
498.75
523.09
5.46
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
498.75
523.09
5.46
События

Третий сахарный завод планируют построить в области Жетысу

новый сахарный завод в области Жетысу, фото - Новости Zakon.kz от 18.02.2025 18:36 Фото: пресс-служба акима области Жетысу
В области Жетысу планируют построить третий сахарный завод, ведутся переговоры с инвесторами. Благодаря этому объем переработки сладкого корнеплода в регионе дойдет до 1 млн тонн, сообщает Zakon.kz со ссылкой на главу региона Бейбита Исабаева.

Аким дал развернутое интервью для областных СМИ в студии телеканала Jetisy.

Фото: пресс-служба акима области Жетысу

"Мы начинаем модернизацию Коксуского сахарного завода. После обновления он сможет перерабатывать 500 тыс. тонн свеклы в сутки. На эти цели привлекаются инвестиции в размере 60 млн евро. Аксуский сахарный завод переработает еще 350-400 тыс. тонн. В итоге наш регион сможет перерабатывать 800-900 тыс. тонн сахарной свеклы. При этом параллельно будем увеличивать площади поливных земель, вводимых в оборот, в том числе за счет проводимой работы по реконструкции ирригационных сетей. Благодаря чему, если построим третий сахарный завод, то объем переработки сладкого корнеплода дойдет уже до 1 млн тонн", – отметил Исабаев.

Напомним, в прошлом году в области Жетысу собран рекордный урожай сахарной свеклы – 630 тыс. тонн с 13 тыс. га. Это лучший результат за годы независимости. В среднем урожайность составила 450-500 центнеров с гектара.

Фото: пресс-служба акима области Жетысу

Как подчеркнул глава региона, такая высокая урожайность – это большое достижение и огромный труд аграриев региона. Что касается сложностей с приемом сырья, то они временно возникли из-за ситуации в Жамбылской области. Из данного региона было принято 100 тыс. тонн сахарной свеклы для переработки на Аксуском сахзаводе.

Говоря о планах на текущий год, аким области отметил, что в первую очередь будет усилена работа по переработке сельскохозяйственной продукции. С этой целью на данном этапе ведется работа с инвесторами по открытию птицефабрики и завода по переработке кукурузы.

Фото: пресс-служба акима области Жетысу

Всего в области Жетысу перерабатывается 65% сельскохозяйственной продукции, производимой в регионе, включая сахарную свеклу, кукурузу, пшеницу, мясо, молоко и другое. При этом по итогам прошлого года рост в сельском хозяйстве составил 3%.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Поделиться новостью
Читайте также
Какие пособия выплатят семьям шахтеров, погибших в области Улытау
События
18:43, Сегодня
Какие пособия выплатят семьям шахтеров, погибших в области Улытау
Правительственная комиссия прибыла на место трагедии в области Улытау
События
18:24, Сегодня
Правительственная комиссия прибыла на место трагедии в области Улытау
Прокачка нефти из Казахстана по КТК может снизиться на 30%
События
15:47, Сегодня
Прокачка нефти из Казахстана по КТК может снизиться на 30%
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: