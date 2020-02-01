В Петербурге при демонтаже спортивного комплекса рухнула крыша

В процессе демонтажа произошло обрушение, предположительно, погиб один рабочий.

В Санкт-Петербурге при сносе спортивно-концертного комплекса "Петербургский" произошло обрушение, сообщает zakon.kz со ссылкой на "Фонтанка".

Предположительно погиб один рабочий, который проводил демонтажные работы на крыше здания.

В сети появилось видео, на котором видно, как конструкция рушится, рабочий пытается успеть добежать до строительной люльки, но не успевает.

Во время проведения демонтажа здания СКК произошло обрушение. Завалы будут обследоваться, по поводу людей вопрос открыт. Предварительно под завалами могут находиться рабочие, - рассказал представитель ГУ МЧС Санкт-Петербурга.

Площадь обрушения составила примерно 25–28 тыс. кв.м.

На месте дежурят бригады скорой. У нас сейчас информация прорабатывается совместно с прокуратурой города и следственным комитетом, - ответили в инспекции труда Санкт-Петербурга на вопрос о возможном погибшем и пострадавших при демонтаже.

СКК "Петербургский был построен в 1970-1979 годах. В 2019 году петербургские власти объявили конкурс на проведение реконструкции здания для его использования в качестве площадки проведения чемпионата мира по хоккею с шайбой 2023 года.

Единственным участником конкурса было ООО "СКА-Арена". Компания обязалась построить новый объект с ледовой ареной, писал "Коммерсантъ".

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