Карагандинцы продают снег, а полиция выписывает штрафы

Почему бы не поделиться добром, когда его много?

После непогоды в ряде областей Казахстана предприимчивые остряки решили продавать снег, которого у них в изобилии, передает zakon.kz.

Корреспондент "Нового вестника" связался с продавцом снега в Темиртау. Автор уверяет, что снег отличного качества и даже не желтый.

— В объявлении указана цена – 500 тенге, это за сколько?

— Это за один кубический метр.

— Хорошего качества он у вас?

— Да, белый, блестящий.

— Но у вас в Темиртау говорят, черный снег?

— Пока что нет, через пару дней станет черным, так что торопитесь!

Продавец снега сказал, что есть доставка по предоплате.

Впрочем, снег продают еще и Абае и Сарани. К сожалению, авторы этих объявлений не указали номер телефона.

Снег отличного качества! — заявляет автор объявления из Сарани. Интересно, от чего зависит качество снега? Зато бесплатно. Срок годности ограничен, указано в объявлении. Неужели в Сарани снег тает быстрее?

Продавец снега из Абая пишет в объявлении, что готов поделиться снегом бесплатно с теми, у кого его нет. Это так мило!

В свою очередь, по информации ekaraganda.kz, полиция предупреждает, если снег не убран на территории организации, предприятия или частного сектора, хозяев дома или предпринимателей ждет штраф. Об этом стало известно на брифинге в Департаменте полиции Карагандинской области. Что касается юридических лиц, здесь акцент будет на кучности, объяснил начальник управления местной полицейской службы Валерий Коваленко. Если визуально видно, что на территории убирали, то и вопросов не возникнет, заверил он.

- Вопрос всегда ставится по предприятиям и организациям, когда видно, что вообще не убрано – мы на это больше обращаем внимания, - добавил Валерий Викторович. - Кучка в 30-40 сантиметров проблем вызвать не должна, а если у населения и организаций имеются вопросы – мы всегда открыты к общению.

Ответственность за уборку территорий многоквартирных домов лежит на КСК – штрафу в случае нарушения подвергнутся они. Это вопрос элементарных санитарных норм, пояснили на брифинге. Если КСК не убирают двор, фото и видео с указанием адреса можно прислать на блог и странички Департамента полиции в социальных сетях – как и в случае с другими нарушениями, свидетелями которых становятся жители.

- Если речь идет о частном секторе, то уборка снега лежит уже на владельце дома, - продолжил Валерий Коваленко. - Во двор с проверкой мы заходить не будем, но вокруг дома – на расстоянии двух метров – проверим. И к нам уже обращаются физические лица: спрашивают, можно ли выбрасывать снег на дорогу – нельзя, его надо вывезти.

Машину придется нанимать за свой счет, однако если у человека, который живет в частном доме, нет финансовой возможности нанять машину для вывоза снега, если ему убрать снег не позволяет состояние здоровья или возраст, то конечно, стражи порядка пойдут навстречу.

- Мы всегда отнесемся к этому с пониманием, - отметил Валерий Викторович. – Кроме того, параллельно проводим акцию по работе студенческих отрядов в помощь по уборке снега пенсионерам, престарелым, которые физически не могут заняться ею. Нам содействуют в этой работе и волонтерские организации.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!