Обменники изменили режим работы

Они будут работать до 20:00.

С 1 февраля обменные пункты перешли на новый режим работы - с 9.00 до 20.00, передает zakon.kz.

Изменение рабочего графика направлено на повышение уровня безопасности обменных пунктов и их клиентов. Эта мера также поможет исключить факты завышения курса продажи наличной иностранной валюты в вечернее и ночное время и необоснованного возникновения ажиотажа среди населения.

Исключения коснулись обменников в зданиях ж/д вокзалов, казино, аэровокзалов, аэропортов, а также на территории автомобильных пунктов пропуска через границу. Режим работы обменников в крупных торговых центрах продлен до 22.00.

Кроме того, при обмене валюты на сумму свыше 500 тысяч тенге необходимо предъявлять удостоверяющий личность документ и юридический адрес. Эти данные будут фиксироваться в журнале реестров.

В случае, если сумма операций до 500 тысяч тенге, клиент должен предоставить только документ, удостоверяющий личность.

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