В США задержан предполагаемый командир ячейки "Аль-Каиды"
Он участвовал в убийствах представителей полиции в июне и октябре 2006 года.
Фото : 24.kz1 февраля 2020, 12:30
Власти США задержали мужчину, который, предположительно, возглавлял ячейку террористической организации "Аль-Каида"* в Ираке, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.
Житель района (города) Финикс, который, предположительно, был главарем группировки террористов из "Аль-Каиды"* в Эль-Фаллудже, Ирак, предстал перед судьей федерального магистрата в Финиксе, Аризона в связи с процедурой его экстрадиции в Ирак. Он разыскивается для того, чтобы предстать перед судом в Ираке по двум обвинениям умышленного убийства, совершенного в 2006 году в Эль-Фаллудже, - говорится в сообщении министерства юстиции.
42-летний Али Юсуф Ахмед Ан-Нури был задержан после того, как США получили запрос на его экстрадицию от властей Ирака.
Ахмед был главарем ячейки террористов, которая планировала операции против иракской полиции. Предположительно, он участвовал в убийствах представителей полиции в июне и октябре 2006 года. Окончательное решение об экстрадиции подозреваемого будет принимать госдеп США, - отмечает амриканский минюст.
*Террористическая организация, запрещенная в Казахстане
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