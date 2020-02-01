В США задержан предполагаемый командир ячейки "Аль-Каиды"

Он участвовал в убийствах представителей полиции в июне и октябре 2006 года.

Власти США задержали мужчину, который, предположительно, возглавлял ячейку террористической организации "Аль-Каида"* в Ираке, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Житель района (города) Финикс, который, предположительно, был главарем группировки террористов из "Аль-Каиды"* в Эль-Фаллудже, Ирак, предстал перед судьей федерального магистрата в Финиксе, Аризона в связи с процедурой его экстрадиции в Ирак. Он разыскивается для того, чтобы предстать перед судом в Ираке по двум обвинениям умышленного убийства, совершенного в 2006 году в Эль-Фаллудже, - говорится в сообщении министерства юстиции.

42-летний Али Юсуф Ахмед Ан-Нури был задержан после того, как США получили запрос на его экстрадицию от властей Ирака.

Ахмед был главарем ячейки террористов, которая планировала операции против иракской полиции. Предположительно, он участвовал в убийствах представителей полиции в июне и октябре 2006 года. Окончательное решение об экстрадиции подозреваемого будет принимать госдеп США, - отмечает амриканский минюст.

*Террористическая организация, запрещенная в Казахстане

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