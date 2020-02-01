В Казахстане ожидают Путина на форуме межрегионального сотрудничества
Форум состоится осенью в Кокшетау.
Фото : rbk.ru1 февраля 2020, 13:42
В Казахстане ожидают участие Владимира Путина на форуме межрегионального сотрудничества, передает zakon.kz со ссылкой на Акорду.
Об этом сказал Касым-Жомарт Токаев на встрече с председателем правительства России Михаилом Мишустиным.
Он сообщил, что ожидает участие президента России Владимира Путина в XVII Форуме межрегионального сотрудничества, который состоится осенью в Кокшетау и будет посвящен экологической тематике.
Кроме того, Президент Казахстана подчеркнул актуальность тесной координации усилий правительств двух стран в целях дальнейшего укрепления двусторонних торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей.
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