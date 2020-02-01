Елбасы принял посла Казахстана в России

Елбасы отметил важность дальнейшего углубления двустороннего сотрудничества и укрепления дипломатических отношений между Казахстаном и Россией.

Нурсултан Назарбаев принял посла Казахстана в Российской Федерации Ермека Кошербаева, передает zakon.kz со ссылкой на Elbasy.kz.

В ходе встречи Нурсултан Назарбаев отметил важность дальнейшего углубления двустороннего сотрудничества и укрепления дипломатических отношений между Казахстаном и Россией.

Елбасы подчеркнул необходимость качественного изучения и проработки вопросов, касающихся деятельности Казахстана в рамках интеграционных объединений и международных организаций.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!