В России госпитализирован еще один пациент с подозрением на коронавирус

Он находится в изоляторе.

Еще один пациент в России госпитализирован с подозрением на коронавирус, сообщает zakon.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Об этом в субботу 1 февраля заявили в министерстве здравоохранения Карелии.

Китайский студент попал в инфекционную больницу Петрозаводска с температурой 37,3 градуса, он находится в изоляторе. Молодой человек, который учится в консерватории, вернулся из КНР.

Состояние пациента стабильное, анализы отправлены для исследования в Москву и Санкт-Петербург. Результаты должны быть готовы 2 февраля.

Другие студенты консерватории, живущие в общежитии, находятся под наблюдением медиков.

Ранее стало известно, что коронавирус подтвердился у двоих человек на территории России. Оба они - граждане Китая. Пациенты находятся в больницах Тюмени и Забайкалья. Их состояние стабильное.

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