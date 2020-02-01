Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В Конституции должен быть упомянут Бог - Патриарх Кирилл

Предстоятель РПЦ отметил, что в российском гимне есть строчка "хранимая Богом родная земля".

Фото : ТАСС1 февраля 2020, 21:00

Патриарх Кирилл предложил вписать в Конституцию России упоминание о Боге, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Выступление патриарха на праздновании 11-летия его интронизации процитировал глава синодального отдела по взаимоотношениям с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда в Telegram.

Давайте молиться, трудиться, чтобы и в нашем основном законе упоминался Бог. Потому что большинство российских граждан в Бога верят, - заявил Патриарх Кирилл.

Он подчеркнул, что говорит не только о православных. "Если в гимне может быть "Хранимая Богом родная земля", почему об этом не может быть сказано в нашей Конституции?" - задался вопросом патриарх.

По его мнению, вера в Бога - возвышенная идея, которая формирует личную, общественную и политическую нравственность.

Он предложил начать дискуссию о необходимости такой поправки.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты