В Конституции должен быть упомянут Бог - Патриарх Кирилл

Предстоятель РПЦ отметил, что в российском гимне есть строчка "хранимая Богом родная земля".

Патриарх Кирилл предложил вписать в Конституцию России упоминание о Боге, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Выступление патриарха на праздновании 11-летия его интронизации процитировал глава синодального отдела по взаимоотношениям с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда в Telegram.

Давайте молиться, трудиться, чтобы и в нашем основном законе упоминался Бог. Потому что большинство российских граждан в Бога верят, - заявил Патриарх Кирилл.

Он подчеркнул, что говорит не только о православных. "Если в гимне может быть "Хранимая Богом родная земля", почему об этом не может быть сказано в нашей Конституции?" - задался вопросом патриарх.

По его мнению, вера в Бога - возвышенная идея, которая формирует личную, общественную и политическую нравственность.

Он предложил начать дискуссию о необходимости такой поправки.

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