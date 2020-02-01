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Государственный секретарь США прибыл в Нур-Султан

Майк Помпео прибыл в столицу.

Фото : МИД РК1 февраля 2020, 23:32

Государственный секретарь США прибыл в город Нур-Султан, сообщает zakon.kz со ссылкой на МИД РК.

Государственный секретарь США Майк Помпео прибыл в город Нур-Султан, – говорится в официальном сообщении МИД РК.

В рамках визита предусмотрены встречи госсекретаря с руководством страны и министром иностранных дел Мухтаром Тлеуберди. На встречах будут обсуждаться вопросы двустороннего и регионального сотрудничества, а также актуальные вопросы глобальной повестки.


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