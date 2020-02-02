Хабибу предложили 100 миллионов долларов за бой с Мэйуэзером

За бой с Макгрегором в столице Саудовской Аравии ему предлагают ту же сумму.

Менеджер российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз заявил, что в Саудовской Аравии заинтересованы в проведении поединка отечественного спортсмена с американским боксером Флойдом Мэйуэзером, сообщает zakon.kz со ссылкой на Lenta.ru.

По словам Абдель-Азиза, 31-летнему россиянину предложили 100 миллионов долларов за бой с Мэйуэзером в Эр-Рияде.

Менеджер Нурмагомедова отметил, что те же люди рассчитывают уговорить россиянина провести и второй бой против ирландца Конора Макгрегора в столице Саудовской Аравии также за 100 миллионов долларов.

19 апреля Нурмагомедов проведет поединок с американцем Тони Фергюсоном на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Глава организации Дэйна Уайт рассчитывает, что в случае победы, россиянин побьется с Макгрегором.

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