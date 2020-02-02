Кровля кафе рухнула на посетителей

К ликвидации последствий ЧП привлекли 160 человек.

При обрушении пристройки к кафе в Новосибирске, по последним данным, погиб один человек, еще четыре пострадали, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Инцидент произошел в Советском районе города в ночь на воскресенье. Рухнула кровля в пристройке к основному зданию заведения общепита, размером восемь на 30 метров, которая использовалась как раздевалка ночного клуба.

До прибытия спасательных подразделений из здания самостоятельно эвакуировалось 190 человек.

На настоящий момент известно, что под завалами находилось пять человек, четверо из них переданы сотрудникам скорой медицинской помощи. Один человек, по оперативной информации, погиб. На месте работают спасатели, обследуют все помещения, - сказал собеседник агентства.

Он уточнил что, по последней информации, больше под завалами не должно быть людей.

К ликвидации последствий ЧП привлекли 160 человек.

В Центральной клинической больнице Новосибирской области сообщили, что двое пострадавших находятся в операционных в тяжелом состоянии, еще двоих отпустили домой после осмотра. По уточненной информации, жертвой обрушения оказалась женщина.

Пристройка, сооруженная из деревянных конструкций и обшитая сэндвич-панелями, обрушилась из-за скопившегося на ней снега, толщиной по меньшей мере один метр. Основное здание кафе, размером 100 на 200 метров, построенное из кирпича и бетона, не пострадало.

Собеседник агентства пояснил, что в ближайшее время предстоит выяснить, кто хозяин здания, арендатор и кто возводил пристройку. "Ночной клуб снимали для тусовок", - уточнил он.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье УК об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В ведомстве подтвердили информацию о гибели человека.

В главке МЧС отметили, что накануне ведомство предупреждало о необходимости своевременной очистки крыш от снега во избежание излишней нагрузки на конструкции кровли.

Власти Новосибирска 24 января из-за скопившегося снега, который после обильных снегопадов декабря и января не успевают вывозить с улиц и из дворов, ввели в городе режим ЧС.

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