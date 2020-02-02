Кыргызстан закрыл границу с Китаем

В организациях здравоохранения подготовлены специальные палаты на случай, если на территории республики будут выявлены факты заражения.

Кыргызстан временно закрывает государственную границу с Китаем и приостанавливает воздушное сообщение. Решение было принято 1 февраля, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра страны.

По информации Министерства здравоохранения Кыргызской Республики, на сегодняшний день в стране подтвержденных случаев коронавируса не зафиксировано. На всех контрольно-пропускных пунктах республики, в аэропортах городов Бишкек и Ош работают санитарно-контрольные пункты. Все лица, пересекающие границу Кыргызской Республики, проходят соответствующую проверку. При наличии характерных признаков и симптомов гриппа и ОРВИ помещаются в специальные палаты (изоляторы), где за ними ведется медицинское наблюдение.

Кроме того, в организациях здравоохранения подготовлены специальные палаты на случай, если на территории республики будут выявлены факты заражения.

Ранее правительством Кыргызстана был разработан План первоочередных действий по организации санитарно-противоэпидемических мероприятий по предупреждению проникновения на территорию страны и распространения коронавируса.

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