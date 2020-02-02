Госдеп старается избежать распространения санкций на казахстанцев

Госдеп продолжает поддержку казахстанской стороны с целью избежания распространения санкций на наши юридические и физические лица - Тлеуберди.

Государственный департамент США старается избежать распространения санкций на казахстанские физические и юридические лица. Об этом сегодня на пресс-конференции по случаю официального визита Государственного секретаря США Майка Помпео в Казахстан сообщил министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди, передает корреспондент zakon.kz.

- Мы с коллегой мы обсудили вопросы экономического роста Казахстана в условиях санкционной политики США. Госдеп продолжает поддержку казахстанской стороны с целью избежания распространения санкций на наши юридические и физические лица, - сообщил министр.

По его словам, во время официальной встречи стороны уделили внимание пополнению договорной базы, новому соглашению, вопросам дальнейшей диверсификации экономического сотрудничества и укреплению взаимодействия с США в региональном формате.

- Среди недавно подписанных документов между Казахстаном и США важно отметить соглашение об открытом небе, которое помимо открытия прямого авиасообщения между нашими странами позволит внедрить высочайшие стандарты безопасности для задействованных казахстанских авиакомпаний и аэропортов, - заключил он.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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