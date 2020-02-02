Первый автомобиль с иностранными номерами был зарегистрирован в Алматы

Машина была пригнанной из Российской Федерации.

Первый владелец автомобиля с иностранными номерами зарегистрировал свое транспортное средство в Алматы, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП города Алматы.

По данным административной полиции Алматы, меньше часа назад в СпецЦОН №1, расположенном в микрорайоне "Саялы", впервые в разрезе республики было зарегистрировано транспортное средство, ввезенное в Казахстан из Российской Федерации.

Этим правом воспользовался 37-летний алматинец Владимир Баев. Он зарегистрировал свой автомобиль марки "Reno".

Сегодня пришел в автоЦОН для того, чтобы временно зарегистрировать свое транспортное средство, пригнанное из Российской Федерации. Поставил на временный учет в Казахстане. В течение года теперь буду оплачивать утилсбор и окончательно регистрировать авто в нашей стране. Все было довольно быстро, четко. Все сделали в течение 20-30 минут, - рассказал Владимир Баев.

Отметим, что с 1 февраля во всех шести спецЦОНах города Алматы без выходных проводится прием граждан по вопросам регистрации автомобилей с иностранными номерами. О том, какие нужны документы можете узнать здесь. Кроме того, при административной полиции города также создан колл-центр (звонить надо в будние дни с 09:00 до 19:00) по вопросам регистрации транспортных средств из стран ЕАЭС. Телефон "горячей линии" 8-747-080-01-56.





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