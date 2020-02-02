Токаев принял госсекретаря США в Акорде

Стороны обсудили вопросы взаимодействия в сферах торговли, инвестиций, транспорта, безопасности, нераспространения ОМУ, верховенства закона, сельского хозяйства, искусственного интеллекта и туризма.

Касым-Жомарт Токаев во дворце "Акорда" принял Государственного секретаря США Майкла Помпео, находящегося в Нур-Султане с официальным визитом, сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Приветствуя американского дипломата, Президент Казахстана отметил плодотворное развитие двустороннего взаимодействия с момента установления дипломатических отношений.

Соединенные Штаты Америки являются первой страной, признавшей Независимость Казахстана, и мы всегда будем помнить этот исторический факт. Между нашими странами весьма тесные отношения во многих сферах, включая нераспространение ядерного оружия, борьбу с международным терроризмом и экономическое сотрудничество. Вместе с тем я считаю, что у нас имеется хороший потенциал, который может быть использован для дальнейшего расширения кооперации, – сказал Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев, напомнив о краткой встрече с Президентом США Дональдом Трампом на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, передал американскому лидеру наилучшие пожелания и выразил надежду на встречу с ним в любой точке планеты, назвав в качестве предпочтительного варианта Казахстан.

Стороны также подчеркнули важность углубления двусторонних связей по всему спектру направлений, в том числе в сфере торговли, инвестиций, IT-технологий, продвижения демократических ценностей и противодействия международному терроризму.

Президент Республики сообщил об учреждении в Казахстане должности специального представителя по Афганистану.

С Госсекретарем М.Помпео договорились укреплять стратегическое партнерство между РК и США. Обсудили вопросы взаимодействия в сферах торговли, инвестиций, транспорта, безопасности, нераспространения ОМУ, верховенства закона, сельского хозяйства, искусственного интеллекта, туризма. pic.twitter.com/oqBj09iEE5 — Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) February 2, 2020

Глава внешнеполитического ведомства США, выразив благодарность за теплый прием и гостеприимство, заявил, что наши страны традиционно являются надежными партнерами в сферах экономики, защиты международного мира и стабильности.

У нас прекрасные экономические отношения. Рассматривается возможность установления прямого воздушного сообщения между нашими странами. Помимо сотрудничества в энергетическом направлении, имеется большой потенциал для развития связей и в других областях. Президент Дональд Трамп попросил меня передать его личное приветствие, и я очень рад присутствовать здесь сегодня, – сказал Майкл Помпео.

Американский дипломат высоко оценил усилия Казахстана по возвращению граждан из зоны боевых действий на Ближнем Востоке в рамках операции "Жусан". Он также отметил вклад РК восстановление мира в Афганистане, укрепление экономического и человеческого потенциала этой страны.

Майкл Помпео позитивно отозвался о политических реформах в Казахстане и пожелал успехов в их реализации.

Кроме того, собеседники обсудили актуальные вопросы региональной и глобальной повестки дня. Государственный секретарь США проинформировал об основных положениях новой Стратегии США по Центральной Азии.

Президент Казахстана отметил важность диалогового формата С5+1 (пять стран Центральной Азии + США) и выразил надежду на успешное проведение его очередного заседания в Ташкенте 3 февраля.

Касым-Жомарт Токаев и Майкл Помпео приветствовали подписание межправительственного Соглашения о воздушном сообщении. Данный документ, отвечающий принципам "открытого неба", создал правовую основу для запуска прямых регулярных рейсов между Казахстаном и США.

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