Назарбаев встретился с Государственным секретарем США
Помпео впечатлился уровнем развития Казахстана.
Фото : официальный сайт первого Президента2 февраля 2020, 18:53
Нурсултан Назарбаев встретился с Государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Майком Помпео, сообщает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт первого Президента.
В ходе беседы Майк Помпео передал приветствие Президента США Дональда Трампа в адрес Первого Президента Казахстана.
Нурсултан Назарбаев отметил совместные усилия и предпринятые меры по укреплению стратегического партнерства двух государств.
На заре независимости нами было заключено соглашение с компанией «Шеврон». С этого момента американские инвестиции пришли в Казахстан. Сегодня у нас функционирует 410 совместных предприятий. Объем американских инвестиций превысил 45 млрд долларов США, - сказал Елбасы.
В свою очередь Майк Помпео рассказал о своем визите в Казахстан и результатах состоявшихся переговоров.
У меня состоялись великолепные встречи и хорошие переговоры с Президентом Касым-Жомартом Токаевым и министром иностранных дел Казахстана. Вы являетесь давним другом США. Между нашими странами сложилось взаимовыгодное партнерство. Позитивные изменения в Казахстане – это Ваша личная заслуга. Уровень развития Вашей страны впечатляет, - сказал Государственный секретарь США.
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