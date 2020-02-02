Назарбаев и Помпео продолжили переговоры в неформальной обстановке

Беседа "на ногах".

Нурсултан Назарбаев и Майк Помпео продолжили переговоры в неформальной обстановке, сообщает zakon.kz со ссылкой на twitter пресс-секретаря Елбасы.

Беседа "на ногах". По завершении встречи Нурсултан Назарбаев и Майк Помпео продолжили переговоры в неформальной обстановке, - говорится в сообщении.

Беседа "на ногах". По завершении встречи Нурсултан Назарбаев и Майк Помпео продолжили переговоры в неформальной обстановке pic.twitter.com/2ZYmcdGYVE — Aidos Ukibay (@Aidos_Ukibay) February 2, 2020

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!