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Назарбаев и Помпео продолжили переговоры в неформальной обстановке

Беседа "на ногах".

Фото : twitter2 февраля 2020, 20:03

Нурсултан Назарбаев и Майк Помпео продолжили переговоры в неформальной обстановке, сообщает zakon.kz со ссылкой на twitter пресс-секретаря Елбасы.

Беседа "на ногах". По завершении встречи Нурсултан Назарбаев и Майк Помпео продолжили переговоры в неформальной обстановке, - говорится в сообщении.


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