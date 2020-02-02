Назарбаев и Помпео продолжили переговоры в неформальной обстановке
Беседа "на ногах".
Фото : twitter2 февраля 2020, 20:03
Нурсултан Назарбаев и Майк Помпео продолжили переговоры в неформальной обстановке, сообщает zakon.kz со ссылкой на twitter пресс-секретаря Елбасы.
Беседа "на ногах". По завершении встречи Нурсултан Назарбаев и Майк Помпео продолжили переговоры в неформальной обстановке, - говорится в сообщении.
Беседа "на ногах". По завершении встречи Нурсултан Назарбаев и Майк Помпео продолжили переговоры в неформальной обстановке pic.twitter.com/2ZYmcdGYVE— Aidos Ukibay (@Aidos_Ukibay) February 2, 2020
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