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Цены на медицинские маски были снижены в Алматы

Цены удалось урегулировать после заявления об ответственности за ценовой сговор при реализации медицинских масок.

Фото : аллбиз2 февраля 2020, 21:33

Заявление об ужесточении ответственности за ценовой сговор при реализации медицинских масок дало результаты, сообщает zakon.kz.

Об этом на брифинге в пресс-центре акимата города Алматы рассказала руководитель Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг г. Алматы Айзат Молдагасимова.

Ежедневно департаментом проводится мониторинг городских аптек на наличие и стоимость медицинских масок. После заявления об ответственности за ценовой сговор при реализации медицинских масок, на рынках и в других местах продажи цены на медицинские маски снижены (до рыночной стоимости).

С утра мы промониторили и обзвонили 59 аптек, порядка 200 тыс. масок в запасе имеется. Цены на маски варьируются от 30 тг до 70 тг. Продаж медицинских масок по завышенным ценам по городу Алматы не было зафиксировано, - сообщила А. Молдагасимова.

По сообщению А. Молдагасимовой, запас масок пополняется ежедневно, вместе с этим ожидается поставка из "СК-Фармация", дополнительного резерва масок предназначенных для города Алматы.

Департаментом проводится круглосуточное дежурство, каждый день принимаются звонки от жителей, - сказала А. Молдагасимова.

На сегодняшний день с целью недопущения и выявления ценового сговора на медицинские маски, также для применения необходимых мер Департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг г. Алматы тесно сотрудничает с Департаментом полиции.

Сотрудниками Департамента полиции также проводится работа по контролю и предупреждению ценового сговора на медицинские маски, 2 февраля ими был совершен объезд по 70 аптекам города.

А. Молдагасимова также сообщила, что совместно с фармацевтическими компаниями на период повышенной заболеваемости ОРВИ и гриппом, а также учитывая эпидемиологическую ситуацию в ряде стран, планируется принятие мер по сдерживанию цен на медицинские маски и противовирусные препараты.


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