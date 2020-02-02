Цены на медицинские маски были снижены в Алматы

Цены удалось урегулировать после заявления об ответственности за ценовой сговор при реализации медицинских масок.

Заявление об ужесточении ответственности за ценовой сговор при реализации медицинских масок дало результаты, сообщает zakon.kz.

Об этом на брифинге в пресс-центре акимата города Алматы рассказала руководитель Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг г. Алматы Айзат Молдагасимова.

Ежедневно департаментом проводится мониторинг городских аптек на наличие и стоимость медицинских масок. После заявления об ответственности за ценовой сговор при реализации медицинских масок, на рынках и в других местах продажи цены на медицинские маски снижены (до рыночной стоимости).

С утра мы промониторили и обзвонили 59 аптек, порядка 200 тыс. масок в запасе имеется. Цены на маски варьируются от 30 тг до 70 тг. Продаж медицинских масок по завышенным ценам по городу Алматы не было зафиксировано, - сообщила А. Молдагасимова.

По сообщению А. Молдагасимовой, запас масок пополняется ежедневно, вместе с этим ожидается поставка из "СК-Фармация", дополнительного резерва масок предназначенных для города Алматы.

Департаментом проводится круглосуточное дежурство, каждый день принимаются звонки от жителей, - сказала А. Молдагасимова.

На сегодняшний день с целью недопущения и выявления ценового сговора на медицинские маски, также для применения необходимых мер Департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг г. Алматы тесно сотрудничает с Департаментом полиции.

Сотрудниками Департамента полиции также проводится работа по контролю и предупреждению ценового сговора на медицинские маски, 2 февраля ими был совершен объезд по 70 аптекам города.

А. Молдагасимова также сообщила, что совместно с фармацевтическими компаниями на период повышенной заболеваемости ОРВИ и гриппом, а также учитывая эпидемиологическую ситуацию в ряде стран, планируется принятие мер по сдерживанию цен на медицинские маски и противовирусные препараты.

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