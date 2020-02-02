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Более 50 автовладельцев получили консультаций по временной  регистрации автотранспорта в ВКО

ЦОНы и автоцоны в выходные дни работают только по вопросам автомобилистов c иностранными номерами.

Фото : ДП ВКО2 февраля 2020, 22:31

Более 50 автовладельцев получили консультаций по временной регистрации автотранспорта в ВКО, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП ВКО.

Восточно-Казахстанские полицейские консультируют граждан по временной регистрации транспортных средств, ввезенных и стран ЕАЭС. В Усть-Каменогорске за выходные дни в автоцон обратилось более 20 автовладельцев.

Стоит отметить, что ЦОНы и автоцоны в выходные дни работают только по вопросам автомобилистов c иностранными номерами.

На протяжении двух дней в автоцоне г.Усть-Каменогорск сотрудники управления административной полиции совместно с сотрудниками департамента государственных доходов, государственной корпорации "Правительство для граждан" разъясняют владельцам транспортных средств, как поставить автомобиль на временный учет или постоянную регистрацию.

В течение месяца автоцон областного центра ЦОНы районов будут работать по особому графику без выходных. По области в 11 населённых пунктов консультируют граждан.




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