Число жертв коронавируса в Китае выросло до 361 человека

Больше всего заболевших - в Китае.

Общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 17205 человек, 361 человек скончался, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Днем ранее официально говорилось о 14380 заболевших и 304 умерших. Еще один заболевший умер на Филиппинах.

Еще 2296 человек находятся в тяжелом состоянии, 475 пациентов выписали из больниц. За последние сутки выявлены 2829 новых случаев. Отдельно в Гонконге выявлены 15 подтвержденных случаев заражения, в Макао – 8, на Тайване – 10. Вне пределов Китая число заболевших достигло 148 человек.

Кроме того, еще у 21558 пациентов в КНР подозревают новый тип коронавируса. Почти 152,7 тысячи человек, имевшие тесный контакт с заболевшими, находятся под наблюдением.

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань, провинция Хубэй. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV.

Больше всего заболевших - в Китае, однако случаи заражения есть также в России, Испании, Италии, Финляндии, Индии, Великобритании, Южной Корее, Камбодже, ОАЭ, Японии, США, Сингапуре, Таиланде, Канаде, Непале, Вьетнаме, Франции, Австралии, Малайзии, Германии, на Шри-Ланке и Филиппинах.

Основные симптомы коронавируса - сухой кашель, затрудненное дыхание, высокая температура, озноб и слабость. В некоторых случаях болезнь протекает без пневмонии, но сопровождается сухим кашлем и небольшим повышением температуры.

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса 2019-nCoV чрезвычайной ситуацией международного значения.

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