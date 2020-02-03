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В столице Казахстана объявлено штормовое предупреждение

Вероятность шторма 90-95 %.

Фото : platon.asia3 февраля 2020, 09:29

В Нур-Султане и Атырау объявлено штормовое предупреждение, передает zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", 3 февраля в столице Казахстана сохраняется гололед.

Вероятность шторма 90-95 %, - отметили синоптики.

Кроме того, 3 февраля в Атырауской области ожидаются местами туман, гололед. Ветер южный, юго-западный днем местами 15-20 м/с.

В Атырау ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с. Вероятность шторма 80-85%, - уточнили метеорологи.

Также в Акмолинской области днем местами ожидаются туман, гололед. Вероятность шторма 85-90 %.


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