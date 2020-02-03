Самолет из Парижа в Москву не смог вылететь из-за драки пилотов

Пассажиров пересадили в другой лайнер. Он все же долетел до Шереметьево.

В Париже в аэропорту Шарль-де-Голль самолет не смог вылететь в Москву из-за драки пилотов, передает zakon.kz со ссылкой на РЕН ТВ.

Инцидент произошел в самолете авиакомпании Air France.

Пассажир лайнера рассказал, что самолет должен был взлететь в 12:45 и направиться в Шереметьево. Борт уже вырулить на полосу, но вернулся.

У нас была длительная посадка, наш рейс задерживался. Мы сели в самолет, только начали выезжать на встречную полосу, как услышали скандалы в кабине пилотов, - рассказал пассажир.

По его словам, находившихся в самолете известили о потасовке в кабине. Экипаж в итоге сменили, самолет взлетел. Но, как отметил пассажир, в салоне было очень холодно.

Однако через час стало известно, что Airbus возвращается в Париж. Пассажиров пересадили в другой лайнер. Он все же долетел до Шереметьево.

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