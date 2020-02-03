Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Самолет из Парижа в Москву не смог вылететь из-за драки пилотов

Пассажиров пересадили в другой лайнер. Он все же долетел до Шереметьево.

Фото : reactor.inform3 февраля 2020, 09:55

В Париже в аэропорту Шарль-де-Голль самолет не смог вылететь в Москву из-за драки пилотов, передает zakon.kz со ссылкой на РЕН ТВ.

Инцидент произошел в самолете авиакомпании Air France.

Пассажир лайнера рассказал, что самолет должен был взлететь в 12:45 и направиться в Шереметьево. Борт уже вырулить на полосу, но вернулся.

У нас была длительная посадка, наш рейс задерживался. Мы сели в самолет, только начали выезжать на встречную полосу, как услышали скандалы в кабине пилотов, - рассказал пассажир.

По его словам, находившихся в самолете известили о потасовке в кабине. Экипаж в итоге сменили, самолет взлетел. Но, как отметил пассажир, в салоне было очень холодно.

Однако через час стало известно, что Airbus возвращается в Париж. Пассажиров пересадили в другой лайнер. Он все же долетел до Шереметьево.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты