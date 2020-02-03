В Италии ученые смогли изолировать китайский коронавирус

Ученые поделятся штаммом.

В Италии в нацинституте инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani ученые смогли изолировать китайский коронавирус, передает zakon.kz со ссылкой на euronews.

Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца рассказал, что открытие позволит исследовать механизм заболевания для развития методов лечения и завершения разработки вакцины.

Изолировать вирус — значит получить больше возможностей для его изучения и понимания, мы сможем проводить испытания эффективных способов сдерживания распространения инфекции. Всей информацией мы в ближайшее время поделимся с международным сообществом, - отметил министр.

Власти Китая для борьбы с коронавирусом задействовали 60 тысяч медработников. Там планируют увеличить производство медицинских принадлежностей, защитных масок и костюмов.

В университете Макао разработали запатентованную цифровую систему для более ускоренной диагностики. Процесс по выявлению болезни может быть завершен за полчаса.

В эпицентре инфекции - городе Ухани построили первую специализированную больницу для зараженных коранавирусом.

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