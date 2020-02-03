Повышать минимальную зарплату надо - Минтруда

Несмотря на то, что данная мера потребует расходов из бюджета - это даст определенный мультипликативный эффект.

Просчитываем различные варианты поэтапного повышения минимальной заработной платы, сообщил на пресс-конференции в правительстве министр труда и социальной защиты населения Биржан Нурымбетов, передает корреспондент zakon.kz.

Мы просчитываем различные варианты поэтапного повышения минимальной заработной платы (МЗП). Пока мы просчитываем вариант о том, чтобы к 2023 году МЗП в Казахстане составляла не менее 30% к средней заработной плате, которая сложится к тому моменту, — сообщил Нурымбетов.

Он добавил, что соответственно просчитываются дополнительные расходы и потери бюджета, связанные с тем, что МЗП относится к вычетам при исчислении ИПН и социального налога.

Но я лично убежден, что повышение минимальной зарплаты, которое приведет в целом к повышению всех зарплат, от этой меры выиграют все. Несмотря на то, что есть потери бюджета и дополнительные расходы. Потому что повышение МЗП – это прежде всего платежеспособность населения. Эти зарплаты не уйдут за рубеж, граждане будут работать, оплачивать услуги, покупать товары и эти средства вернутся в экономику, к тому же бизнесу, который платит налоги. Поэтому это даст определенный мультипликативный эффект, — объяснил министр.

По его словам, в ведомстве они ставят себе ряд задач, в том числе пересмотр структуры и размера прожиточного минимума.

Если говорить о среднедушевых (доходах) населения в целом, то по данным государственной статистики у нас в прошлом году подушевые доходы номинально составили 103 тысячи тенге, но тем не менее это тоже низко. Поэтому в стенах Министерства мы ставим себе ряд задач. Во-первых, мы считаем, надо пересматривать уже прожиточный минимум. В 2016 году были исследования научной организации труда, который заключил, что в Казахстане методика расчета прожиточного минимума соответствует международным стандартам. Но важно пересмотреть его структуру и размер. Например, у нас комбинированный метод исчисления прожиточного минимума – продовольственная корзина рассчитывается статистически, а не продовольственная часть просто фиксируется. До 2018 года это соотношение равнялось 60% к 40% соответственно. Всегда есть рекомендация уменьшать долю продовольственной корзины, это приводит к увеличению прожиточного минимума в целом, — заключил Нурымбетов.

Министр объяснил, что заработная плата в любой стране зависит от экономики данной страны, но в мировой практике есть коэффициент, то есть, показатель, которым определяется уровень минимальной зарплаты.

Это единственный показатель, который может регулировать государство, остальное все на рынке формируется. И в этом отношении Казахстан действительно отстает. Сегодня соотношение минимальной зарплаты в Казахстане к средней зарплате составляет 23%. Это очень низкий показатель. Практически в ЕАЭС мы опережаем только Кыргызстан. Тем более, что говорить о большой нагрузке на фонд оплаты труда тоже не приходится. Оплата труда в ВВП Казахстана у нас составляет 30,5%. Тогда как в соседней России – 46,4%, в нефтяной Норвегии – 48,7%, в Канаде, которая и по территории подходит и по экономике с Казахстаном, 50,1%. Поэтому повышать минимальную заработную плату надо, — отметил Нурымбетов.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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