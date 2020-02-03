КНБ: 5 человек планировали теракты в Казахстане
Все ранее судимы за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.
Фото : knb.gov.kz3 февраля 2020, 13:27
5 последователей деструктивного религиозного течения арестованы, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.
27 января 2020 года КНБ Республики Казахстан в Караганде и Таразе по подозрению в терроризме задержаны и с санкции суда подвергнуты аресту сроком на 2 месяца 5 последователей деструктивного религиозного течения. Все ранее судимы за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, - отметили в ведомстве.
На указанных лиц возбуждены уголовные дела по фактам создания, руководства террористической группой и участия в ее деятельности (статья 257 УК), а также пропаганды терроризма (статья 256 УК).
По версии следствия, группа была сформирована с целью совершения террористических актов на территории республики, в том числе в местах массового скопления людей. Расследование продолжается.
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