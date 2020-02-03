Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

КНБ: 5 человек планировали теракты в Казахстане

Все ранее судимы за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.

Фото : knb.gov.kz3 февраля 2020, 13:27

5 последователей деструктивного религиозного течения арестованы, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

27 января 2020 года КНБ Республики Казахстан в Караганде и Таразе по подозрению в терроризме задержаны и с санкции суда подвергнуты аресту сроком на 2 месяца 5 последователей деструктивного религиозного течения. Все ранее судимы за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, - отметили в ведомстве.

На указанных лиц возбуждены уголовные дела по фактам создания, руководства террористической группой и участия в ее деятельности (статья 257 УК), а также пропаганды терроризма (статья 256 УК).

По версии следствия, группа была сформирована с целью совершения террористических актов на территории республики, в том числе в местах массового скопления людей. Расследование продолжается.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты