Криминальный авторитет "Серик Голова" задержан в Алматинской области
Серик Жаманаев задержан вместе с членами преступной группировки, которой сам и руководил.
Фото : kompromat1.live3 февраля 2020, 13:29
В субботу в ходе совместной операции КНБ РК и МВД РК на территории Алматинской области был задержан известный криминальный авторитет Серик Жаманаев (по некоторым данным вор в законе "Серик Голова" – ред.), сообщает zakon.kz со ссылкой на Nege.kz.
По имеющейся информации, Серик Жаманаев задержан вместе с членами преступной группировки, которым сам и руководил.
Преступной группе инкриминируются обвинения в убийстве, вымогательстве и в других тяжких преступлениях.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5005565-8ec6d72bc1c2be685894008470986945
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...