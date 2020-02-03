Криминальный авторитет "Серик Голова" задержан в Алматинской области

Серик Жаманаев задержан вместе с членами преступной группировки, которой сам и руководил.

В субботу в ходе совместной операции КНБ РК и МВД РК на территории Алматинской области был задержан известный криминальный авторитет Серик Жаманаев (по некоторым данным вор в законе "Серик Голова" – ред.), сообщает zakon.kz со ссылкой на Nege.kz.

По имеющейся информации, Серик Жаманаев задержан вместе с членами преступной группировки, которым сам и руководил.

Преступной группе инкриминируются обвинения в убийстве, вымогательстве и в других тяжких преступлениях.

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