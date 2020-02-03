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Сколько зарабатывают акимы Нур-Султана, Алматы и Шымкента

Меньше всех зарабатывает аким Шымкента.

Фото : government.kz3 февраля 2020, 14:06

Сколько зарабатывают акимы трех городов республиканского значения Нур-Султана, Алматы и Шымкента, рассказывает zakon.kz.

Редакция zakon.kz обратилась с запросом в акиматы Нур-Султана, Алматы и Шымкента. Мы спросили, сколько составляет заработная плата акимов с учетом их стажа работы.

В Нур-Султане сообщили, что данная информация есть на сайте акимата. В разделе "Информация о доходах руководства акимата Нур-Султана", которая была опубликована в конце августа 2019 года, говорится, что градоначальник Алтай Кульгинов зарабатывает 771 007 тенге.

В акимате Алматы дали более точную информацию. Аким Бакытжан Сагинтаев имеет стаж больше 20 лет. Его зарплата составляет 967 671 тенге, после вычета всех обязательных налогов и отчислений – 783 814 тенге.

Новый аким Шымкента Мурат Айтенов зарабатывает чуть меньше своих коллег. Его зарплата составляет 946 540 тенге. С вычетом налогов он получает 761 540 тенге.


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