Сколько зарабатывают в регионах Казахстана

Среднемесячная заработная плата в Казахстане превысила 350 тысяч тенге. При этом в Атырауской области и вовсе можно заработать более 600 тысяч тенге. А вот жители Туркестанской области зарабатывают меньше всех, сообщает Zakon.kz.

Согласно отчету аналитиков, в третьем квартале 2023 года среднемесячная заработная плата работников в стране составила 350,5 тыс. тенге. Это на 16,9% больше в номинальном выражении, чем годом ранее. При этом реальный рост с учетом инфляции составил 3,5%.

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В дополнении сказано, что в региональном разрезе наибольшая среднемесячная заработная плата была зафиксирована у жителей Атырауской области: 602,4 тыс. тг – на 14,3% больше в номинальном выражении и на 2,8% больше в реальном выражении, чем годом ранее.

Среди лидирующих регионов можно также отметить:

Мангистаускую область (519,1 тыс. тг плюс 2,2% в реальном выражении);

Улытаускую область (471,3 тыс. тг плюс 5,4%).

Эксперты Finprom.kz уточняют, что наименьшая среднемесячная заработная плата была отмечена у жителей Туркестанской области: всего 248,9, плюс 1,8% за год.

В тройку аутсайдеров также попали Жамбылская и Северо-Казахстанская области.

Кроме того, в разрезе отраслей наибольшую среднемесячную заработную плату традиционно получали работники в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров: 756,7 тыс. тг.

"В тройке наиболее высокооплачиваемых отраслей также оказались финансовая и страховая деятельность (668,9 тыс. тг) и сфера информации и связи (525,8 тыс. тг)", – говорится в публикации.

В заключении специалисты заявили, что одни из самых низких заработных плат по стране были зафиксированы в сферах искусства, развлечения и отдыха, сельского, лесного и рыбного хозяйства, а также водоснабжения и водоотведения.

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17 ноября 2023 года премьер-министр Алихан Смаилов, выступая на Казахстанском круглом столе по глобальным инвестициям KGIR-2023, призвал иностранные компании активно вкладываться в казахстанскую экономику. Он отметил, что, несмотря на текущие глобальные вызовы, экономика Казахстана стабильно растет. На региональном уровне на долю Казахстана приходится 70% иностранных инвестиций в Центральной Азии.